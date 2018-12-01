انت الان تتابع هواوي تمكن مصر من قيادة ثورة التحول الرقمي بإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥١ م

استضافت شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميا لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النسخة السنوية الثانية من يوم الإبداع لشمال إفريقيا في مصر تحت شعار "الابتكار من أجل التحول الرقمي بشمال إفريقيا"، وقد تناول يوم الإبداع هذا العام أهم المحاور التي من شأنها قيادة التحول الرقمي وهو ما تضمن المواهب والتعاون بين القطاعات المختلفة علاوة على الابتكار. كما ناقش الحدث كيف يمكن لمنطقة شمال إفريقيا أن تجني ثمار التحول الرقمي للدول.

وعلق الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات قائلا: "إن التحول الرقمي وبناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات هي أهم أولويات الوزارة في الفترة الحالية حيث إن رؤية الحكومة هي تفعيل التحول الرقمي في جميع جوانب المجتمع متضمنا الخدمات الحكومية من خلال الاستناد إلى أحدث التكنولوجيات، كما أن هواوي هي أهم