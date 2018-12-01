هكذا سيتأثر السوق برفع سعر الدولار الجمركي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قرار جديد صدر أمس بتقسيم سعر الدولار الجمركى إلى شريحتين إحداها تخضع لسعر 16 جنيها والأخرى 17.97 جنيه، وهو الأمر الذى تحركت معه الأنظار حول تأثير ذلك على السوق المحلى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، وتم تحديد سعر 17.97 جنيه للسلع التى تقع تحت تصنيف الترفيهيه، مؤكدا أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد، موضحا أن السلع الاستفزازية التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، تمثل نسبة ضئيلة مثل "الكافيار، الجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار"، وهي سلع يستوردها القادرون على استيرادها.

الغرف التجارية: القرار يحد من التنافسية وسيقع على كاهل المستهلك قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركى على بعض المنتجات من المؤكد أنه سيعود بارتفاع على سعرها فى الأسواق المحلية. وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أنه يأمل أن يحقق القرار ما صدر لأجله من تعزيز

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