فرنسا.. تجدد المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في باريس

تجددت المواجهات بين قوات الأمني الفرنسية والمتظاهرين في العاصمة باريس اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018.
وقالت مصادر إعلامية إن الشرطة تصدت للمتظاهرين بعد محاولتهم دخول شارع الشانزليزيه.
وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت أكثر من مئة متظاهر صباح اليوم.
وتشهد باريس وعدد من المدن الفرنسية تظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
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