عضو بـ"الكنيست": إجراء الانتخابات الإسرائيلية في مايو المقبل

وأوضح ديفيد أن اتهامات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالرشوة والفساد لن يكون له تأثير في الأوقات الحالي، خاصةً أن القانون ينص على استمراره في منصبه طالما لم تتم محاكمته.
ويدعو عدد من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي لـ"نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة أفيجدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع في نوفمبر الماضي، بسبب موافقة بنيامين على العودة لتفاهمات الهدوء مع حركة حماس الفلسطينية، واستسلم للمقاومة الفلسطينية.
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