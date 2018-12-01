عضو بـ"الكنيست": إجراء الانتخابات الإسرائيلية في مايو المقبل

قال ديفيد بيتان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، السبت، إن الانتخابات الإسرائيلية ستكون في مايو المقبل، وليس في نوفمبر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضح ديفيد أن اتهامات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالرشوة والفساد لن يكون له تأثير في الأوقات الحالي، خاصةً أن القانون ينص على استمراره في منصبه طالما لم تتم محاكمته.

ويدعو عدد من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي لـ"نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة أفيجدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع في نوفمبر الماضي، بسبب موافقة بنيامين على العودة لتفاهمات الهدوء مع حركة حماس الفلسطينية، واستسلم للمقاومة الفلسطينية.

