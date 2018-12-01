دبلوماسي ياباني: "آبي" عازم على التوقيع على معاهدة السلام مع روسيا

وقال كوزوكي، اليوم السبت، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية: "رئيس الوزراء آبي مصمم بشكل حازم على إنهاء المفاوضات المتعلقة بمعاهدة السلام - القضية التي لا زالت دون حل منذ الحرب العالمية الثانية - على أساس الاتفاق الحالي وتحت إشراف زعيمي البلدين".
ويلتقي بوتين وآبي، اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، لبحث عدد من الملفات في مقدمتها آلية التوقيع على معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو.
وشدد "كوزوكي" على أن "موقف اليابان هو التوقيع على معاهدة السلام بحل المسألة الإقليمية المتعلقة بجزر الكوريل الأربع المتنازع عليها بين البلدين والخاضعة حاليا لسيطرة روسيا"، موضحا أن "ذلك الموقف معروف للجانب الروسي".
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