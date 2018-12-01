اعتقال 60 متظاهر فى اشتباكات بين محتجو السترات الصفراء والشرطة بباريس

(رويترز)

أطلقت شرطة مكافحة الشغب فى فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه، اليوم السبت، على محتجى (السترات الصفراء) الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية فى شارع الشانزليزيه فى باريس وذلك قبل احتجاج ثالث على رفع أسعار الوقود.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 60 شخصا وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمى لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة (السترات الصفراء)، وهى تمرد شعبى عفوى على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأغلق محتجو السترات الصفراء طرقا خلال المظاهرات التى بدأت قبل أكثر من أسبوعين فى مختلف أنحاء فرنسا فيما يمثل أحد...