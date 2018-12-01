البيت الأبيض: ترامب سيشارك في جنازة جورج بوش الأب

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه من الأرجنتين إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش".
وكان ترامب قد أشادر بـ "أصالة وروح والتزام الرئيس الأسبق جورج بوش الثابت بالإيمان والعائلة وبلده"، مشيراً إلى أن "بوش شكل مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأميركيين".
وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما.
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