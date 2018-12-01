تجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفر في محيط قوس النصر

أفادت معلومات صحافية عن تجدد المواجهات بين ​الشرطة الفرنسية​ وأصحاب السترات الصفر في محيط قوس النصر.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ قد أعلن أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون"، لافتاً إلى أن "الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال 107 أشخاص خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.