الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين بالشانزليزيه بباريس

اطلقت ​الشرطة الفرنسية​ قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين من مجموعة "السترات الصفراء" في ​الشانزليزيه​ ب​باريس​، وذلك في محاولات من رجال الشرطة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ​شارع الشانزليزيه​.

وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين، كما تم اعتقال اكثر من 20 متظاهرا.

وكانت السلطات الفرنسية قد حشدت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

ومن المقرر رسميا تنظيم ثلاثة احتجاجات عبر باريس اليوم تشمل احتجاج أصحاب السترات الصفراء واحتجاجا نقابيا على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد ​العنصرية​.