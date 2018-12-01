كهرباء لبنان: عزل محطة الجمهور غدا بسبب أعمال صيانة ضرورية

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، عن "عزل ​محطة الجمهور​ الرئيسية 150 كيلوفولت، بالكامل يوم غد الأحد الواقع فيه 2/12/2018 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في المحطة المذكورة".

وأشارت إلى أن "التغذية بالتيار الكهربائي ستنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل التالية: السلطانية، الطيبة، مرجعيون، عبدالعال، الأولي، بيت الدين، رشميا، الجمهور، عاليه، صوفر، البوشرية، الجديدة، بصاليم، الحازمية، البسطة، الأونيسكو، المطار والحرج".