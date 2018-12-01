نقولا نحاس: المشكلة المطروحة لا تمثل العثدة الحكومية الحقيقية

أشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، في حديث تلفزيوني، إلى أن لبنان في خضم لا توازن مطلق على مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى "تفعيل مؤشرات نقول أننا نريد أن نحاربها".

وأوضح نحاس أننا "نعلن أننا نريد أن نحارب ​الفساد​ والهدر والإنحدار نحو الهواية، لكن النهج الذي نعتمده يقود إلى حسابات أخرى"، معتبراً أن المشكلة ليست في تمثيل فريق أو آخر بل بالتوافق لإعادة إنتاج النهج السياسي، لأن النهج القائم منذ العام 1992 حتى اليوم لم يؤد إلا إلى نتائج سلبية، مؤكداً أن القضية الأساسية اليوم هي حماية اللبنانيين من الفقر وأي قضية أخرى لا معنى لها.

وفي حين أشار نحاس إلى أن على رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تشكيل فريق عمل متجانس، رأى أن المشكلة المطروحة اليوم لا تمثل العقدة الحقيقية، بل هناك حسابات تقوم على توازنات لمرحلة ما بعد ​تشكيل الحكومة​.