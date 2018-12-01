تارازيان: تخبط احد المقاولين والتهكم بالشخصي يعني اننا أصبنا الهدف

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاكوب ترزيان​​​​​​​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أنه "يبدو أن تخبط احد المقاولين والتهكم بالشخصي يعني اننا أصبنا الهدف. وربما من المفيد أن نسأل أهالي بحمدون عن معنى الفشل، وربما بدل إضاعة وقته على الكتابة الأفضل له متابعة الأعمال الموكل بها بتنفيذها كي لا يصنف"ناكلاً""، مضيفا: "لم نسكت ولن نسكت عنك أم عن غيرك".

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