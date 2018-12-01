الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت ​الشرطة الفرنسية​ قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهري حركة "السترات الصفراء" في عدد من شوارع العاصمة الفرنسية ​باريس​، فيما قام المتظاهرون بإشعال النار بالإطارات والسيارات لإغلاق الطرقات.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ قد أعلن أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون"، لافتاً إلى أن "الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال 107 أشخاص خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.