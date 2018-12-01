رئيس الوزراء الفرنسي: سنتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين.

وأشار فيليب إلى أن 107 شخص تم القبض عليهم خلال تظاهرات وسط العاصمة ​باريس​ ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود.