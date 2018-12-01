أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين.
وأشار فيليب إلى أن 107 شخص تم القبض عليهم خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي: سنتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .