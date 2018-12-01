الصراف: مصلحة لبنان تحدد موضوع قبول أو رفض الهبات ولا حصرية بالتسليح

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​يعقوب رياض الصراف​، في تصريح له أمام زواره، "ان لبنان حريص على علاقات التعاون مع الدول كافة بما فيها ​روسيا​"، مشددا على "ان مصلحة لبنان هي التي تحدد موضوع قبول او رفض الهبات ولا حصرية لاي دولة في موضوع التسليح والبرهان ان لبنان قَبِلَ خلال العامين المنصرمين هبات من دول متعددة" .

وأوضح الصراف أن "​الجيش اللبناني​ هو الذي يحدد حاجاته والامور التقنية المتعلّقة بالهبات وهو يحظى بدعمه الكامل في كل ما يطلبه ويحتاجه".

واعتبر الصراف ان" هناك بعض الاطراف التي تحاول اشاعة أجواء من التوتر والانقسامات في الشارع ونشر اليأس والاحباط عند اللبنانيين في ما خص ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي والامني"، وتوجه الى اللبنانيين مطمئنا في ما يتعلق بالوضع الامني، مؤكدا ان "الجيش اللبناني لن يسمح بالمس بالاستقرار والامن اللذين يعيشهما ​الشعب اللبناني​ وان رئيس الجمهورية لن يسمح باي تدخلات في عمل الجيش" .

اما في ما خص الوضع الاقتصادي والاجتماعي ، فرأى الصراف انه "على الافرقاء السياسيين كافة ان يتنبهوا الى اهمية توحيد الرؤية الاستراتيجية لما فيه مصلحة لبنان، والعمل معا للتخلص من آفة الفساد، واكمال الخطوات على خط الاصلاح الذي رسمه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ويسير به ​التيار الوطني الحر​".

وشدد الصراف على "عدم السماح بالمس بلقمة عيش الفقراء، او المساومة في موضوع ​اللاجئين السوريين​، اذا كان هذا هو المطلوب من اجل ايقاف الحملة التي تستهدف الاقتصاد اللبناني من اجل الضغط على لبنان"، لافتاً الى "وجود خطط موضوعة ومدروسة ستنهض بالاقتصاد اللبناني لكن على الاطراف السياسية اللبنانية الاتفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".