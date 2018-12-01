345 شهيدا فلسطينيا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي



أفادت معطيات فلسطينية بأن عدد شهداء فلسطين بلغ 345 شهيدا منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني إن من بين الشهداء 71 طفلاً وستة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن معظم الشهداء كانوا من قطاع غزة.



وفي سياق متصل، أكد ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال استنفاد كافة الإجراءات القانونية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، موضحين أن تلك المحكمة ما زالت تماطل في إصدار قرارها منذ أشهر عديدة.



ودعوا لتوحيد الجهود القانونية والشعبية في مواجهة هذه السياسة، عبر تشكيل فريق قانوني وطني متخصص لمتابعة هذه القضية محليا ودوليا.



كما دعوا المؤسسات والقوى الشعبية الفلسطينية للإعلان عن يوم لفعاليات مركزية في كل أنحاء الوطن للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء.



المصدر: الجزيرة