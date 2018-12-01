نهاية سعيدة لأزمة سيف تيري واللاعب يغادر مع البعثة إلى كمبالا

أنهى مجلس إدارة نادي المريخ بجانب قطب المريخ حافظ عوض أزمة اللاعب سيف تيري بعد أن انضم اللاعب أمس إلى المعسكر وشارك في تدريب الفريق الأخير قبل السفر اليوم إلى أوغندا، وتعود التفاصيل إلى زيارة قطب المريخ حافظ عوض إلى اللاعب والتزامه بتسليم مستحقاته المتأخرة إلى أسرته قبل عودة اللاعب من أوغندا مع البعثة.

وأوضح حافظ عوض للاعب بحسب صحيفة الصدى أنه يلتزم بتسليم المستحقات في الموعد المحدد، من جانبه أكد اللاعب أنه لم يتمرد بسبب المستحقات المالية، وأنه غير متمرد على الإطلاق وأن السبب الرئيسي في عدم تواجده مع الفريق هو الإصابة وأنه كان يخضع إلى العلاج مع طبيب نادي الخرطوم الوطني بعد عدم عرضه على دكتور جار النبي، وخضع اللاعب مساء أمس الأول إلى جلسة علاج طبيعي مع الدكتور جار النبي الذي وصل الخرطوم عصراً قادماً من الإمارات لعلاج لاعبي المريخ، وأكد اللاعب التزامه وأنه سيكون جاهزاً من أجل قيادة المريخ إلى التأهل في مباراة الإياب أمام فايبرز الأوغندي يوم الثلاثاء المقبل بأوغندا، ولفت اللاعب إلى أنه سيبذل قصارى جهده حتى يكون جاهز مع الفريق ومضيفاً أنه لا يعرف التمرد ولم يسبق له أن تمرد من أداء ضريبة المريخ.

وأكد اللواء كمال شقاق عضو المجلس ورئيس القطاع الرياضي أن اللاعب تواجد مع الفريق ونفى تمرده وثبت فعلاً أنه يعاني من إصابة منذ مباراة القمة الماضية، ونحن واثقين من أنه سيكون جاهزاً لمباراة الرد يوم الثلاثاء المقبل. مؤكداً أنهم فعلوا كل شيء من أجل اكتمال عدد اللاعبين وتهيئة الظروف أمام الجهاز الفني وأن يكون الفريق كامل العتاد في مباراة الإياب بأوغندا والجزائر في إياب البطولة العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)