أسامة عطا المنان ينقذ سفر المريخ إلى “يوغندا”

أنقذ أسامة عطا المنان، أمين المال السابق بالإتحاد السوداني لكرة القدم، رحلة فريق المريخ الى يوغندا، استباقاً لمواجهة مضيفه فريق “فايبرز” في اياب الدور التمهيدي من مسابقة الأبطال في مباراة معلنة الأربعاء المقبل .

ويذكر ان عطا المنان تدخل لتأمين إجراءات سفر البعثة، في ظل ضائقة مالية شديدة يعاني منها النادي الأحمر، الذي كان قد حجز رحلة الى يزغندا على متن “طيران تاركو” وأن النادي كان قد فشل في أجراءات تأشيرات الدخول للأراضي اليوغندية .

وبحسب مصادر الجوهرة الرياضية أرجا عملية الحصول عليها حتى موعد الوصول لمطار كمبالا، على الرغم من توفر يوغندا على سفارة في الخرطوم، وجاءت عملية أرجا الحصول على تأشيرات الدخول بسبب الرسوم التي تفرضها سفارة يوغندا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)