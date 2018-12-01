موفد الهلال يصل زنزبار وينصح البعثة بأحزية المطر

وصل الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال إلى زنزبار كوفد مقدمة من قبل نادي الهلال الذي ستغادر بعثته في الساعات الأولى من فجر الغد إلى هنالك، وكان في استقباله عدد من ابناء الجالية السودانية هنالك تقدمهم الدكتور مجدي والأستاذ احمد التيجاني وعادل حسين (النقر)، وعقب وصوله إلى زنزبار سجل الجنرال زيارة لعدد من الفنادق قبل أن يستقر على فندق زنزبار zazibar beach resort ومن ثم سجل الجنرال زيارة لملعب (عمان) الدولي الذي ستقام عليه مباراة الإياب الاربعاء المقبل، ولكنه منع من الدخول للملعب.

وفي تصريحات أورد الموقع الرسمي للنادي كشف الجنرال حسن محمد صالح عن قصر مدة الرحلة التي تقدر بحوالي (5) ساعات فقط عبر الخطوط الكينية، وهي نفس الخطوط التي ستقل البعثة الزرقاء إلى زنزبار فجر الغد واصفا الرحلة بالمريحة، وأكد الجنرال حسن محمد صالح أن الاجواء في زنزبار تنذر بهطول الأمطار في أي وقت نسبة لتراكم السحب حيث يصادف الخريف في زنزبار خلال هذه الايام من العام، منبها إلى أهمية التحوط بأحذية المطر قبل صدام الأربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)