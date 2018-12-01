استقبال كبير للمريخ في أوغندا

وصلت بعثة المريخ ظهر اليوم إلى مطار عنتبي بالعاصمة الأوغندية كمبالا وذلك لمواجهة فايبرز الأوغندي، عصر الأربعاء المقبل، في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا. وقد جدت البعثة استقبالاً كبيراً من السفارة السودانية بأوغندا بجانب ابناء جالية جنوب السودان بأوغندا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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