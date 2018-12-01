بينس يهاجم Airbnb ودعوى قضائيّة ضدّها

الخليج 365 | فريق التحرير

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أنّ مايك بينس، نائب الرئيس الأميركي، انتقد توقف شركة "Airbnb" عن عرض إعلانات لتأجير مساكن في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة الغربية.

وقال بينس أمام المؤتمر السنوي لـ"المجلس الإسرائيلي الأميركي" بولاية فلوريدا أمس الجمعة، إن "الإدارة الأميركية تعارض بشدة قرار Airbnb"، وهاجم أيضًا مؤيدي مقاطعة إسرائيل، وقال "إن BDS مخطئة، ولا مكان لها في السوق الحرة الأميركية".

شركة "Airbnb" تتيح عبر موقعها الإلكتروني، تأجير واستئجار أماكن للسكن في 33 ألف مدينة بـ 192 دولة

وقبل أيام، كانت الشركة أعلنت عن شطب الوحدات السكنية الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية من قوائمه، لكونها "مركز الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي".

وعلى صعيد متصل، أكد محامي مجموعة "أير بي إن بي" لتأجير واستئجار أماكن السكن أن الشركة تواجه إجراءً قانونيًا من قبل مجموعة من المواطنين الأمريكيين بشأن خطط إغلاق خدمة تأجير المنازل الخاصة في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، متهمين الشركة بالتمييز على أساس ديني.

تطالب المجموعة بتراجع الشركة الفوري عن قرارها بالإضافة إلى التعويض

وتم رفع دعوى التمييز من قبل 17 من الإسرائيليين من أصول أمريكية لديهم عقارات في مستوطنات إسرائيلية، ومواطن أمريكي عميل لدى الشركة، أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية أمس الأول الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ولم يرد تعليق فوري من الشركة على هذا الأمر.