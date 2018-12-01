كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينما تشتعل المظاهرات.. بريجيت ماكرون تجدد قصر الإليزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالًا ذكرت فيه أن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعكف على تجديد قصر الإليزيه منذ وصولها في مايو 2017، سواء كان يتعلق الأمر بالسجاد أو الكراسي أو المفروشات أو اللوحات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون قرر تجديد أثاث الإليزيه بهدف تغيير 365 قطعة موجودة في القصر منذ عقود.

وأوضحت بريجيت: "كان لدينا انطباع بأن الإليزيه أصبح قلعة تحمي نفسها من الخارج. سوف نقوم بتخفيف الأمر وجعله أكثر نقاءً. يجب أن يدخل الضوء".

ويأتي الكشف عن هذه التجديدات في الوقت الذي تشتعل فيه مظاهرات "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء فرنسا، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وسياسات الحكومة الحالية.

وقد أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب في وقت سابق عن اعتقال 107 متظاهرين في باريس حتى الآن، بينما وصل عدد المشاركين في الاحتجاجات إلى نحو 36 ألف عبر أنحاء فرنسا.