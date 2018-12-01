كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلسلة لقاءات ثنائية تعقدها ميركل مع بوتين وترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، سلسلة لقاءات ثنائية مع كل من الرئيس الروسي بوتين، وكذلك الرئيس الأمريكي، ترامب، على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس.

وقد أجلت ميركل موعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي، الذي كان مقررا أمس الجمعة، بعد أن تأخرت عن القمة بسبب عطل فني في طائرتها الخاصة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مجلس الوزراء الألماني أن اللقاء الذي سيجمع المستشارة الألمانية والرئيس الروسي "سيعقد صباح اليوم (بتوقيت الأرجنتين)، وقد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد"​​​.

هذا ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي الاجتماع الذي كان مقررا أن يجمعه وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين.