كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: المحتجون يستعدون لتظاهرات متزامنة في مناطق فرنسية عدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعد محتجو السترات الصفراء بالعاصمة الفرنسية باريس، لتظاهرات متزامنة في مناطق فرنسية عدة.

وقد حاول عدد من المحتجين، مجددًا كسر الطوق الأمني عند قوس النصر بالعاصمة باريس.

وكانت الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع، في وقت سابق، صباح اليوم، خلال احتجاجات السترات الصفراء ضد زيادة الأسعار على البنزين.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.