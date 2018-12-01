كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: المحتجون يستعدون لتظاهرات متزامنة في مناطق فرنسية عدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استعد محتجو السترات الصفراء بالعاصمة الفرنسية باريس، لتظاهرات متزامنة في مناطق فرنسية عدة.
وقد حاول عدد من المحتجين، مجددًا كسر الطوق الأمني عند قوس النصر بالعاصمة باريس.
وكانت الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع، في وقت سابق، صباح اليوم، خلال احتجاجات السترات الصفراء ضد زيادة الأسعار على البنزين.
ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: المحتجون يستعدون لتظاهرات متزامنة في مناطق فرنسية عدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .