كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 107 من أصحاب السترات الصفراء بتهم التخريب بتظاهرات باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الآلاف من أصحاب السترات الصفراء وهي حركة غير شعبية بباريس تطالب الحكومة الفرنسية بإلغاء الرسوم على المحروقات. وقد شهد قوس النصر والساحة المحاذية له عدة مشادات ومواجهات بين الشرطة والمحتجيين نتج عنها أكثر من 60 جريح من بينهم 3 من الشرطة بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستنار اشترك بها 1500 مخرب أو مكسر. وأكد إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي اعتقال 107 أشخاص بباريس وتوجه لهم تهم التخريب والتكسير.

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