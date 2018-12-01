كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: 20 إصابة و122 موقوفا في احتجاجات السترات الصفراء بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إصابة 20 شخصًا، واعتقال122 أخرين في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ينظمون احتجاجات منذ ثلاثة أسابيع، والكثير منهم يرتدون سترات صفراء وقائية في مؤشر على التضامن.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.