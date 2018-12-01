كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق الغاز المسيل للدموع في مظاهرة لـ"السترات الصفراء" بستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مصادمات لفترة وجيزة باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد ظهر اليوم السبت في ستراسبورج، عندما حاول بعض أفراد "السترات الصفراء" مغادرة المسار المخطط للمظاهرة، وفقًا لما أفاد به مصور في وكالة أنباء "فرانس برس".

وبعد مغادرتها في وقت متأخر من صباح اليوم من قصر حقوق الإنسان في شمال المدينة، اتخذت مسيرة "السترات الصفراء"، التي كانت تجمع نحو 500 شخص بحسب المنظمين والشرطة، طريق ساحة الجمهورية بالقرب من وسط المدينة، حيث كان من المفترض تنظيم مسيرة أخرى في وقت مبكر من ظهر اليوم.

وعندما حاول بعض المتظاهرين اتخاذ مسار آخر باتجاه سوق عيد الميلاد، الذي يشغل وسط جزيرة ستراسبورج بشكل كامل، قامت قوات الشرطة بالتصدي لهم باستخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات. وعادت المسيرة بعد ذلك باتجاه ساحة الجمهورية.