ابنة ترامب تقيم علاقة عاطفية مع شاب عربي

كشفت صحيفة أمريكية علاقة عاطفية مستجدة تربط تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الحالي، بشاب عربي من أصول لبنانية يدعى مايكل بولص، والده يملك على غرار ترامب شركات أعمال بمليارات الدولارات.

وذكرت صحيفة “Page Six” الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن تيفاني ترامب البالغة من العمر 25 عاما، ابنة سيد البيت الأبيض الحالي دونالد ترامب، من زوجته السابقة مارلا مابلز، أقامت علاقة عاطفية جدية مع شاب مغترب من أصول لبنانية يدعى مايكل بولص، ولم تتوان عن تعريفه بوالديها تمهيدا للارتباط به وبناء علاقة أسرية جدية معه.

وقال مصدر في “الصفحة السادسة”: “تيفاني سعيدة لأنها تمكنت حتى الآن من التفاهم مع صديقها ومن الحفاظ على علاقة حميمة مع مايكل تحت الرادار”، أي علنية.

ومايكل هو نجل رجل أعمال عربي مغترب من أصل لبناني يدعى، مسعد بولص، يدير مجموعة من الشركات في العالم، بما في ذلك في لاغوس بإفريقيا، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تعمل في عدة قطاعات، منها السيارات والميكانيك والمعدات ومبيعات التجزئة والبناء.

وبحسب مصادر خاصة للصحيفة، تعرف مايكل، الذي يعيش ويدرس في لندن على تيفاني أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية في ميكونوس باليونان السنة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة الرئيس الأمريكي تيفاني قدمت صديقها وحبيبها مايكل لعائلتها في عيد الشكر الفائت، ودعته إلى منتجع والدها في بالم بيتش بولاية فلوريدا .

ولدى الرئيس ترامب أربعة أولاد آخرين غير تيفاني، من علاقات أسرية أخرى، هم: دونالد ترامب جونيور (40عاما)، إيفانكا ترامب (37 عاما) وهي متزوجة من جاريد كوشنير وهو يهودي أصولي، وإريك ترامب(34 عاما)، وبارون ترامب (12 عاما) من زوجته الحالية ميلانيا.

الظرفاء اللبنانيون الذي بلغهم نبأ علاقة ابنة ترامب العاطفية بواحد من أبناء جلدتهم علّقوا قائلين: يبدو أن ترامب يطمح أخيرا لإيجاد توازن مفقود في عائلته، فبعد اقتران إيفانكا باليهودي الأمريكي كوشنير، سيحقق زواج تيفاني من شاب من أصول عربية توازنا لا بدّ منه، ربما يسمح له أن يكون أكثر عدالة وإنصافا، وهو يضع النقاط الأخيرة على “صفقة القرن” التي يعدها لحل النزاع العربي الإسرائيلي المزمن والعصي على كل الحلول التي تمّ تجريبها حتى الآن.