بنعبد الله: نجاح إصلاح التعليم نجاح لمشروع سياسي قوامه الديمقراطية والحرية

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إن أهم مشروع إصلاحي للبلد، يتمثل في مشروع إصلا٠ التعليم”.

واعتبر بنعبد الله، أن نجاح الإصلاح، “يعني نجاح المشروع السياسي الذي نحمله وقوامه الديمقراطية والحرية والتقدم والمساواة”.

وأوضح بنعبد الله، في ندوة للحزب حول القانون الإطار لإصلاح التعليم، أن “مشاريع إصلاح التعليم كثرت”، وأضاف، “نحن بصدد عدة مشاريع منذ عقود من الزمن، ومنا من ساهم في المشاريع الأولى في بداية السبعينات”.

ويرى بن عبد الله أن “المسألة لا يمكن أن تخضع لمزايدة عقيمة أو أي حسابات أخرى لأن كل ذلك سيعطل مسار الإصلاح، ويدخلنا في متاهات”.

وقال أيضا، “تأخرنا كثيرا في الإصلاح وراكمنا العديد من المشاكل، وأيضا بذلت جهود كبيرة جدا، سواء على مستوى التصورات”.

وشدد المتحدث على أن الأولوية الآن لتنزيل مضامين الإصلاح للمدرسة العمومية، “لأنها التي تضمن تساوي الحظوظ، ولأنه يجب أن تكون مدرسة جيدة ومدرسة كل أبناء هذا الشعب، وليست مدرسة الفقراء فقط والفئات المستضعفة التي لا يمكن لها أن تلج التعليم الخصوصي”.

وأشار الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إلى أن “المطلوب مصالحة حقيقية مع الموارد البشرية ومن دونها لن ننجح في أي مشروع إصلاحي”.