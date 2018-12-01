تأجيل ملف رئيس جماعة تاوجطات المتهم بالنصب إلى الأسبوع المقبل

في تطورات جديدة لملف رئيس جماعة تاوجطات، المتابع من أجل ” النصب والاحتيال”، قررت المحكمة الابتدائية في مكناس، أول أمس الخميس، تأجيل ملف القضية إلى جلسة الخميس المقبل.
وكشف الأستاذ مولاي احفيظ الإسماعيلي، عضو في هيأة دفاع رئيس جماعة تاوجطات، الذي قضت المحكمة بعزله، بسبب قضائه عقوبة حبسية تتعدى 6 أشهر، إن المحكمة أرجأت النظر في الملف إلى جلسة 6 دجنبر.
وأضاف الأستاذ أن الجلسة المقبلة مخصصة لمناقشة الملف، منبها إلى أن هذا الأخير استغرق مدة طويلة، تتعدى مدد بعض القضايا التي صنعت الحدث.
ويتابع موسى عزيزي، الرئيس السابق لجماعة تاوجطات، بناء على شكاية تقدمت بها ضده شركة خاصة للنظافة، تربطها عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة في جماعة عين تاوجطات، في حال اعتقال، بعد تسليم نفسه للسلطات الأمنية شهر مارس الماضي، مباشرة بعد صدور مذكرة بحث وطنية لاعتقاله.
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