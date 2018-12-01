اليابان تدخل موسوعة غينيس بأكبر وجبة طعام – فيديو

عالمي، ودخول موسوعة غينيس، وذلك بإعداد أكبر وجبة من حساء “الإيموني” والتي استغرقت 8 ساعات من الإعداد والتحضير.

وبحسب كالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، كان الرقم القياسي جزءًا من مهرجان “ياماغاتا إيموني”، للاحتفال بالذكرى الـ30 لابتكار حساء “إيموني” القائم على خضار القلقاس.

وتضمنت الوجبة الهائلة 3 أطنان من القلقاس، و1.2 طن من لحم البقر، و3500 قطعة من عجينة الكونياك، و3500 كيلوغرام من البصل، و184 غالونًا من صلصة الصويا، و24 جالونًا من الساكي، و441 رطلًا من السكر، و6 أطنان من الماء.

واستخدم الطهاة حفارتين جديدتين لإعداد الوجبة، بعد أن تم استبدال الشحوم الميكانيكية فيهما بالزبدة، في حين استخدمت الوجبة العملاقة لإطعام 12695 شخصًا، وحققت الرقم القياسي العالمي الخاص بأكبر وجبة حساء في 8 ساعات.

من جانبه، قال تاكاهيرو ساتو، عمدة مدينة “ياماغاتا” في اليابان، إن “حساء الإيموني، هو جزء من ثقافة ياماغاتا، ونودّ أن نتشارك ذلك مع العالم، ومن شأن هذا الإنجاز أن يساعد بذلك”.