أعراض الإيدز .. تبدأ بالإنفلونزا وفقدان الوزن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

تختلف أعراض الإيدز طبقا لحالة الفرد

لمرض الايدز أعراضًا لا يمكن التغاضي عنها، وفي البداية عليك معرفة أن مرض الإيدز يختلف عن فيروس نقص المناعة البشرية، فمرض الإيدز يشار إليه بـAIDS، وهو اختصارا لـAcquired Immune Deficiency Syndrome، وهو مصطلح يعني "متلازمة نقص المناعة المكتسبة"، أما فيروس "نقص المناعة البشرية" فيشار إليه بـHIV، وهو اختصار لـHuman Immunodeficiency Virus، وهو الفيروس المسبب لمرض الإيدز، أي أن الإيدز يحدث بعد انتقال فيروس HIV، ما يعني أنه ليس كل من يحمل هذا الفيروس يكون مصابًا بالإيدز، لكن لا يمكن الإصابة بالإيدز دون أن يحمل الشخص هذا الفيروس.

أعراض الإيدز تختلف أعراض الإيدز طبقا لحالة الفرد ومرحلة المرض، وحسبما ذكر موقع HIV.Org، فإن المرحلة المبكرة للإيدز منتشرة بنسبة 40% إلى 90%، وتتشابه إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا في الشهر الأول، بل إن هناك الكثير من المصابين لا يشعرون بأي أعراض خلال هذه المرحلة، لمرضى الإيدز.. نظام غذائي صحي يفرق