انت الان تتابع أعراض الإيدز .. تبدأ بالإنفلونزا وفقدان الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م
تختلف أعراض الإيدز طبقا لحالة الفرد
لمرض الايدز أعراضًا لا يمكن التغاضي عنها، وفي البداية عليك معرفة أن مرض الإيدز يختلف عن فيروس نقص المناعة البشرية، فمرض الإيدز يشار إليه بـAIDS، وهو اختصارا لـAcquired Immune Deficiency Syndrome، وهو مصطلح يعني "متلازمة نقص المناعة المكتسبة"، أما فيروس "نقص المناعة البشرية" فيشار إليه بـHIV، وهو اختصار لـHuman Immunodeficiency Virus، وهو الفيروس المسبب لمرض الإيدز، أي أن الإيدز يحدث بعد انتقال فيروس HIV، ما يعني أنه ليس كل من يحمل هذا الفيروس يكون مصابًا بالإيدز، لكن لا يمكن الإصابة بالإيدز دون أن يحمل الشخص هذا الفيروس.
أعراض الإيدز تختلف أعراض الإيدز طبقا لحالة الفرد ومرحلة المرض، وحسبما ذكر موقع HIV.Org، فإن المرحلة المبكرة للإيدز منتشرة بنسبة 40% إلى 90%، وتتشابه إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا في الشهر الأول، بل إن هناك الكثير من المصابين لا يشعرون بأي أعراض خلال هذه المرحلة، لمرضى الإيدز.. نظام غذائي صحي يفرق
ومن أعراض مرض الإيدز في المرحلة المبكرة خلال الشهور الـ6 الأولى:-
1- حمى
2- قشعريرة البرد
3- الطفح الجلدي
4- التعرق الليلي
5- آلام العضلات
6- التهاب الحلق
7- الإعياء والإرهاق
8- تورم الحلق
9- قرحة الفم
وتأخذ تلك الأعراض فترة تتراوح ما بين يوم إلى عدة أسابيع، وقد لا تظهر مطلقا كما ذكرنا سابقا، وحتى إن ظهرت الأعراض فلا يمكنك افتراض الإصابة بالمرض طالما لم تتأكد بإجراء اختبار طبي للفيروس.
شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإيدز .. تبدأ بالإنفلونزا وفقدان الوزن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .