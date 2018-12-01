انت الان تتابع إهدار 25 مليون جنيه بسبب الشنايش في بيان بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ م
تقدم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، ببيان عاجل بشأن قرار غلق شنايش المطر والذي كان يصب في البحر، خاصة أن هذا القرار أحدث مشكلة كبيرة، وتسبب في تجمع كميات كبيرة من المياه في بعض المناطق، لافتا أن الدولة أنفقت 25 مليون جنيه عليها وقرار الغلق بمثابة إهدار للمال العام، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تشهد سقوطا للأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد، وتجمع كميات كبيرة من المياه، حيث تفقد أعمال شفط المياه وتمت إزالتها بسيارات الكسح التابعة لشركة المياه والصرف الصحى.
وأشاد العميري في بيانه بدور شركة مياه بمطروح، بعد شفط المياه من أجل تسهيل حركة المرور في الشوارع، مشيرا إلى أنهم قاموا بدور كبير وفعال، مشددا على ضرورة كشف النقاب عن أسباب قرار غلق الشنايش.جدير بالذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نفى ما تردد من أنباء حول اختلاط مياه الشواطئ بمياه الصرف الصحى، حيث
جدير بالذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نفى ما تردد من أنباء حول اختلاط مياه الشواطئ بمياه الصرف الصحى، حيث تواصل المركز مع وزارة الإسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماما.
وأوضحت وزارة الإسكان، حقيقة ما أوضحه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تتمثل فى تنفيذ مجموعة من شنايش المطر على شاطئ مطروح لتصريف مياه الأمطار، حيث تم تنفيذ جزء بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجزء بمعرفة مجلس مدينة مطروح، إلا أنه عند هطول الأمطار الأسبوع الماضى تلاحظ أن بعض الشنايش لم تصرف الأمطار وخاصة الشنيشة المواجهة لمسجد العوام على البحر.
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