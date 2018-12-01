انت الان تتابع حبس مأذون شرعي 4 أيام هدد زميل نجله بسلاح ناري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ م

أمرت نيابة المنزلة بالدقهلية، حبس ولي أمر ويعمل مأذونا شرعيا 4 أيام، لإشهاره السلاح في وجه تلاميذ بالصف الأول الابتدائي ومعلمين، داخل مدرسة التعليم الأساسي، احتجاجا على تعرض ابنه للضرب من أحد زملائه أثناء اللعب معا، الأربعاء الماضي، وإصراره على معاقبة من تشاجر مع نجله، ما أثار الذعر والخوف بين التلاميذ والمعلمات، وتم ضبطه بعد أن فر هاربا، وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من المباحث باقتحام «أحمد. ح»، مأذون شرعي، ولي أمر تلميذ بالصف الأول، فصل نجله ورفع سلاح "طبنجة" داخل الفصل.

وتحفظت النيابة على السلاح، وتبين أنه مرخص باسم زوجة المتهم وطبنجة صوت معدلة تعمل كسلاح ناري، فيما أمر علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بإحالة مدير المدرسة ومشرف الفناء ومسؤول الأمن للتحقيق في الواقعة، والتأكد من إذا تم اتباع الإجراءات الأمنية السليمة أثناء دخول ولي الأمر للمدرسة