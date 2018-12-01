انت الان تتابع من التعاقد إلى التسجيل.. أسرع الصفقات إحرازا للأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مع اقتراب كل ميركاتو، تتعالى أصوات الجماهير بضرورة إبرام صفقات مميزة تليق بطموحات الفريق، وهناك لاعبون كانوا على الموعد في المباراة الأولى لهم عقب التوقيع

عندما يمر فريق بفترة صعبة خلال الموسم يعاني فيها من ضعف النتائج وخسارة البطولات، تتعالى أصوات الجماهير بضرورة إبرام الصفقات والتعاقد مع أسماء رنانة قادرة على صناعة الفارق وإنقاذ الفريق، ليبقى التساؤل: ما المدى الذي يحتاجه أي لاعب للتأقلم مع أجواء الفريق كي يكون قادرًا بالفعل على صناعة الفارق؟ ويقودنا هذا التساؤل إلى سؤال آخر، ما أسرع صفقة تسجيلًا للأهداف؟ فهل سبق أن وقع لاعب مع ناد في مساء يوم ونجح في اليوم التالي مباشرة في تسجيل هدفه الأول مع الفريق؟ والإجابة نعم، هناك أمثلة عديدة في تاريخ كرة القدم لذلك.

انضم النجم الأورجوياني لويس سواريز إلى صفوف ليفربول يوم 31 يناير من عام 2011، وتم تقديمه إلى وسائل الإعلام في اليوم التالي مباشرة، وفي يوم 2 فبراير، أي بعد إتمام التعاقد بيومين فقط سجل أول أهدافه بقميص الريدز في شباك ستوك سيتي. وكان ذلك الهدف بمثابة الشرارة الأولى لمسيرة حافلة بالأهداف لسواريز بقميص

انضم النجم الأورجوياني لويس سواريز إلى صفوف ليفربول يوم 31 يناير من عام 2011، وتم تقديمه إلى وسائل الإعلام في اليوم التالي مباشرة، وفي يوم 2 فبراير، أي بعد إتمام التعاقد بيومين فقط سجل أول أهدافه بقميص الريدز في شباك ستوك سيتي. وكان ذلك الهدف بمثابة الشرارة الأولى لمسيرة حافلة بالأهداف لسواريز بقميص ليفربول، حيث خاض مع الفريق 133 مباراة سجل خلالها 82 هدفًا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في موسم 2013- 2014 في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف للبريميرليج برصيد 31 هدفًا بل وتوج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، ليجذب أنظار برشلونة إليه بشدة، وتمكن البرسا من خطف سواريز في عام 2014 بعقد لمدة 5 أعوام شهدت مواصلة تألقه بقميص العملاق الكتالوني حتى الآن. يبدو أن تأقلم سواريز مع الأجواء في ليفربول كان سريعًا للغاية، ولكنه ليس الأكثر إبهارًا، فهناك لاعبون وقعوا مع أندية وسجلوا أهدافًا في نفس يوم التوقيع وأبرزهم المهاجم الإيطالي ماركو برانكا، والذي سجل هدفًا مهما للغاية في الدقيقة الرابعة من مشاركته الأولى بقميص ميدلزبره أمام ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة عام 1998. وبحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلًا عن أحد قرائها، فإن توقيع برانكا مع ميدلزبره أتى قبل 4 ساعات فقط من تسجيل الهدف، وكان هدف الفوز بالمباراة والتأهل إلى المباراة النهائية. وقدم اللاعب الإنجليزي سكوت سينكلير نموذجًا مشابهًا لبرانكا عندما انضم من صفوف أستون فيلا إلى سيلتك الأسكتلندي في عام 2016. ووقع سينكلير يوم 7 أغسطس من عام 2016، وخاض في نفس اليوم مباراته الأولى حيث جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في شوط المباراة الثاني ويسجل هدف الفوز في شباك فريق هارت. ومن أسكتلندا إلى رئيس ليبريا جورج وايا، والذي رحل على سبيل الإعارة من صفوف ميلان الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي يوم 11 يناير من عام 2000، ولكنه لم يحصل على البطاقة الدولية إلا في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم التالي، وأصبح مجبرًا على الهبوط من الطائرة القادمة من إيطاليا ليذهب مباشرة إلى ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة توتنهام في ديربي لندن. وفي تلك المباراة جلس وايا على مقاعد البدلاء، وبعد مرور نحو ساعة من المباراة، شارك وايا ونجح في تسجيل هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 87 من عمر المباراة. وعلى الرغم من تسجيل الثلاثي برانكا وسينكلير ووايا أهدافهم الأولى بقميص فرقهم في نفس يوم التوقيع مع النادي، فإنه لم يسجل أي منهم هدفًا أسرع من لاعب ويجان كالوم كونولي. ففي يوم 14 يناير من عام 2017، أعلن ويجان عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فريق بورتون في الساعة الثانية ظهرًا، وفي الساعة 2:03 ظهرًا أعلن ويجان عن تعاقد مع كالوم كونولي على سبيل الإعارة من صفوف إيفرتون، ليشارك في مباراة بورتون ويسجل هدفه الأول بقميص الفريق في تمام الساعة 3:48 مساء، أي أن المدة الزمنية بين توقيعه وتسجيله للهدف الأول كانت أقل من ساعتين.

شكرا لقرائتكم خبر عن من التعاقد إلى التسجيل.. أسرع الصفقات إحرازا للأهداف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .