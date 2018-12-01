انت الان تتابع الضابط قاتل سائق المقطم: "كنت بدافع عن نفسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد دنقل ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م

سلاح ناري

واصلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، اليوم السبت، سماع أقوال ضابط مباحث الأموال العامة المتهم بإطلاق النيران على سائق بسبب الخلاف حول ركن السيارة، وإردائه قتيلا.. واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وأكدوا جميعا أنهم فوجئوا بمشادات كلامية بين الضابط والمجني عليه لخلافهما على أولوية كل منهما بركن سيارته وحاولوا التدخل للتهدئة، مشيرين إلى أنه بعد دقائق من فض المشاجرة، فوجئوا بتجمع أصدقاء المجني عليه حاملين أسلحة بيضاء وبعض العصيان الخشبية، وتوجهوا نحو الضابط.

وأضاف الشهود، أنهم تدخلوا مرة أخرى، لمنع تجدد المشاجرة ولكن خلال دقائق معدودة كان كل منهم مشتبكا مع الآخر، بغرض التعدي عليه، ثم بعدها سمعوا دوي إطلاق عيار ناري، وفوجئوا بالمجني عليه يسقط أرضا ممسكا بجانبه. وقال الشهود: "طلبنا الإسعاف وتحفظنا على الضابط وأصدقاء المجني عليه، وأبلغنا ضباط المباحث