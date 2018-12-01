انت الان تتابع تجديد حبس فرد أمن بمدرسة لاعتدائه على الأطفال جنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٩ م

قررت نيابة أول الرمل، تجديد حبس المدعو «طه.م»، 47 عاما، حارس أمن بمدرسة لغات خاصة، 15 يوما على ذمة التحقيق، في الاتهام الموجه له بالتعدي جنسيا وممارسة الشذوذ الجنسي مع أطفال في مرحلة «الكي جي»، بمدرسة جناكليس الخاصة لغات، التابعة لإدارة الرمل التعليمية، على خلفية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث أثبتت التحقيقات الأولية اعتداء المذكور على أطفال أعمارهم 6 سنوات، بينما تضاربت الأنباء في الأقاويل إذا ما كانت الوقائع داخل حمامات المدرسة أو خارجها، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهم وأقوال الأطفال المعتدى عليهم.

واستمعت النيابة لأقوال مجموعة من أطفال المدرسة، بينما استمعت لأقوال مديرة المدرسة التي أكدت أن الواقعة خارج المدرسة ولم تحدث بداخلها، حيث أشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يمارس فعلته بشقة مجاورة للمدرسة محل الاتهام. وتقدم محامي أحد الأطفال بمذكرة ضد المتهم وأشار إلى أنه في غياب الإشراف من المدرسة