انت الان تتابع مميش عن مبادرة فيروس سي: صحة الإنسان هي الأهم للرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ م
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية صائبة تتمثل في التركيز على بنيان المواطن المصري وتأتي بنتائج إيجابية عبر عدة مبادرات بناءة، مضيفًا: "إن الرئيس يرى أن صحة الإنسان هي العمود الفقري للوطن واقتصاد مصر"، مؤكدًا أن الهيئة مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير المعدية سواء بالأفراد أو الإمكانيات، مشددا على أن جميع إمكانيات الهيئة مسخرة لصالح الدولة والمواطن المصري.
وأشار مميش خلال كلمة له في حفل إطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة" في هيئة القناة، إلى أن القناة حفرها مليون مواطن مصري حينما كان تعداد مصر 4.5 مليون نسمة؛ مما يعني أن المصريين حفروا شريان التجارة والحياة والرخاء للعالم بأصابعهم، وأيديهم، ودموعهم، ودمهم. ولفت إلى أنه يتم العمل على تطوير المنطقة
ولفت إلى أنه يتم العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسعى الدولة لجذب السكان ليعيشوا في سيناء ومحيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يستدعى خلق جميع أنواع ومصادر الحياة لجذبهم، مشددا على أن هناك 25 ألف عامل وموظف في هيئة قناة السويس يعملون جميعا لصالح مصر وكلهم مصريون ولا يوجد فيهم أجنبي واحد.
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