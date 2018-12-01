ألفيس: من العار إقامة نهائي ليبرتادوريس في مدريد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ م
عارض النجم البرازيلي داني ألفيس قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بنقل لقاء الإياب في نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد تأجيل المباراة بعدما اعتدت جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز في أثناء توجهها إلى ملعب مونيمونتال لخوض لقاء الإياب، ووصف ألفيس القرار بكونه العار الأكبر الذي عاصره وربما يعاصره كلاعب كرة قدم، فكونه لاعبا من أمريكا الجنوبية، يدرك جيدًا أن تلك اللعبة أساسها الإحساس والشغف وفوق كل شيء الاحترام.
وأضاف ألفيس حسبما كتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "يبدو بالنسبة لي أن جميع الجماهير التي لا تملك بيدها شيئا لتصنع، من الضروري أن لا يدفعوا أموالا من أجل هؤلاء الحمقى". وتابع ألفيس: "أشعر بأنني أملك الحق والواجب في التعبير عن رأي، آمل أن لا تقام المباراة في مدريد من أجل كرة القدم ومن أجل احترام
وتابع ألفيس: "أشعر بأنني أملك الحق والواجب في التعبير عن رأي، آمل أن لا تقام المباراة في مدريد من أجل كرة القدم ومن أجل احترام باقي الجماهير التي لا ذنب لها فيما حدث".
يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر إقامة المباراة النهائية يوم 9 ديسمبر المقبل في مدريد، على أن يتكفل بتكاليف السفر والإقامة والغذاء لما يصل إلى 40 فردًا من بعثتي الفريقين.
وقامت جماهير ريفر برشق حافلة بوكا بالحجارة، وهو ما تسبب في إصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما تسبب إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز لتفريق الجماهير في إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز باختناق.
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