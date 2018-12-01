انت الان تتابع ألفيس: من العار إقامة نهائي ليبرتادوريس في مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ م

عارض النجم البرازيلي داني ألفيس قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" بنقل لقاء الإياب في نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد تأجيل المباراة بعدما اعتدت جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز في أثناء توجهها إلى ملعب مونيمونتال لخوض لقاء الإياب، ووصف ألفيس القرار بكونه العار الأكبر الذي عاصره وربما يعاصره كلاعب كرة قدم، فكونه لاعبا من أمريكا الجنوبية، يدرك جيدًا أن تلك اللعبة أساسها الإحساس والشغف وفوق كل شيء الاحترام.

وأضاف ألفيس حسبما كتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "يبدو بالنسبة لي أن جميع الجماهير التي لا تملك بيدها شيئا لتصنع، من الضروري أن لا يدفعوا أموالا من أجل هؤلاء الحمقى". وتابع ألفيس: "أشعر بأنني أملك الحق والواجب في التعبير عن رأي، آمل أن لا تقام المباراة في مدريد من أجل كرة القدم ومن أجل احترام