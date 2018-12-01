انت الان تتابع القبض على مسئول بالرقابة على الصادرات بتهمة اختلاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ م

ألقت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، اليوم السبت، القبض على رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، متلبسا باختلاسه العينات الخاصة بالرسائل الورادة للبلاد والمتواجدة بمخزن الهيئة. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندية البحرى، قيام "سهيل.م.ع" رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومقيم بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء دون وجه حق على كميات كبيرة من العينات الخاصة بالرسائل الواردة للبلاد المتواجدة بمخزن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضافت المعلومات أن المتهم استغل فحص العينات معمليا، وعدم تقدم أصحابها لاستلامها خلال المدة القانونية، وذلك دون تسليمها للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها قانونيا. وأشارت تحريات البحث الجنائي إلى أن الموظف قرر إخراج العينات من المعامل عن طريق سيارة استأجرها لذلك الغرض والتصرف فيها بالبيع. بتقنين الإجراءات