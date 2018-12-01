صحيفة: 27 ثانية فقط أدخلت على قلوب شعب الإمارات كله سعادة هائلة

قالت صحيفة إماراتية، إن 27 ثانية فقط أدخلت على قلوب شعب الإمارات كله سعادة هائلة طوال يوم أمس، بالمكالمة الهاتفية التي أجراها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتهنئة المواطنين باليوم الوطني.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - ان هذه المكالمة التي أجراها سموه من الرقم "1971 " هي أبلغ رد على من يتساءلون بدهشة أحيانا.. لماذا نحن في دولة الإمارات سعداء للغاية هكذا؟!.. وقالت.. ببساطة، لأن خطوط الاتصال بين القيادة الحكيمة والشعب مفتوحة على الدوام، والتواصل متواصل، بكل الوسائط. فالبيت دائما متوحد، والبنيان صلب متماسك، والمسيرة المظفرة تمضي للأمام بثقة واقتدار، تحت راية القيادة الحكيمة التي تبث في النفوس مشاعر الاطمئنان والثقة والتفاؤل والأمن والأمان والاستقرار.

لذلك، يبذل أبناء الوطن البررة كل الجهود، ويقدمون كل التضحيات، ويجودون حتى بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعة الوطن.

وأكدت الاتحاد أن المكالمة كانت غالية، بثت البهجة في القلوب، في يوم مجيد، على نحو يرسخ مشاعر الولاء والانتماء والزهو في النفوس.

واختتمت قائلة .. ونحن أيضا - شعب الإمارات - نتقدم إلى مقام قيادتنا الحكيمة بأخلص التهاني، وندعو العلي الكريم أن يحفظها ويرعاها دوما، ذخرا لبلادنا الغالية، كما نتمنى لها أياما سعيدة ومجيدة، نتعهد بالعمل بكل إخلاص وتفان من أجلكم وأجل الوطن الغالي.. دمتم لنا عزا وفخر