وزير الداخلية الفرنسي: 60 مُصاب من بينهم 3 ضباط فى احتجاجات باريس

أعلن كريستوف كاستنار، وزير الداخلية الفرنسي، فى تصريحات صحفية لـ موقع الخليج 365، اليوم السبت، عن وصول عدد المُصابين إلى 60 شخصاً من بينهم 3 من عناصر الشرطة ، إضافة إلى وجود 1500 مُتهم بالتخريب.
وبدأت احتجاجات السترات الصفراء ضد غلاء الأسعار يوم 17 نوفمبر 2018، وشارك فيها أكثر من مئة ألف شخص، وصحبت المظاهرات أعمال شغب في الشانزليزيه، بحسب قناة "إل سي آي".
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