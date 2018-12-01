البيت الأبيض: ترامب يتطلع إلى قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، السبت، إن ترامب ومون أكدا خلال اللقاء على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايرس التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي في شكل نهائي وكامل يمكن التحقق منه.
وتابعت: "أنهما اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على تطبيق مشدد للعقوبات القائمة كي تتأكد كوريا الشمالية أن نزع السلاح النووي هو المسار الوحيد".
وقالت ساندرز إن الرئيس ترامب بحث رغبته في عقد قمة أمريكية كورية شمالية ثانية، مضيفة أن الزعيمين أكدا التزامها تنسيق الخطوات المقبلة بإحكام.
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