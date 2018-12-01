الحكومة الفرنسية: الأمن وجد عبوات ناسفة مع عدد من المتظاهرين

قال رئيس الحكومة الفرنسية، إن قوات الأمن وجدت عبوات ناسفة مع عدد من المتظاهرين.

وتشهد عدد من المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.

وأضاف رئيس الحكومة: نتمسك بالحوار مع المحتجين والحكومة تحترم القانون وتضمن الحريات في البلاد.

وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت أكثر من 100 متظاهر في العاصمة باريس اليوم.