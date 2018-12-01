قال رئيس الحكومة الفرنسية، إن قوات الأمن وجدت عبوات ناسفة مع عدد من المتظاهرين.
وتشهد عدد من المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وأضاف رئيس الحكومة: نتمسك بالحوار مع المحتجين والحكومة تحترم القانون وتضمن الحريات في البلاد.
وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت أكثر من 100 متظاهر في العاصمة باريس اليوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية: الأمن وجد عبوات ناسفة مع عدد من المتظاهرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .