قرقاش: بوش الأب جمع بين التواضع والخبرة في ظروف دولية صعبة

علق رئيس الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب. وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: رحل عن العالم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب. وأضاف: خبرته في السياسة الخارجية ساهمت في انتقال النظام الدولي من مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتي وفي تحرير الكويت الشقيق من الاحتلال الصدامي. ولفت إلى أن بوش الأب جمع بين التواضع والخبرة في ظروف دولية صعبة. وعبر عن تعازيه لأسرته ولمواطنيه.

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