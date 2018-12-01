تفاصيل جديدة فى دعم الدوحة لـ جماعة إرهابية جديدة.. "النعيمي" أكبر مموليها

أكد موقع "قطريليكس" منصة المعارضة القطرية، اليوم السبت، أن قطر بدأت مجددًا في دعم جماعة إرهابية جديدة تطلق على نفسها اسم "أنصار البخاري" في سوريا.

وأشارت إلى أن الفيديو المنشور في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن المجموعة يقودها أيمن جواد التميمي، ونشأت في أوزبكستان، وتم إطلاق المجموعة في حلب، وعدد أعضائها حاليا 500 عضو.

وذكرت تقارير قطرية أن المجموعة أعلنت عن وجودها بعد مقاطعة قطر من قبل الرباعي العربي لدعمها الإرهاب العام الماضي، وهي مدعومة ماليًا ولوجستيًا من قبل جمعية الشيخ عيد آل ثاني.

كما أن عبد الرحمن النعيمي هو أحد مقدمي التمويل الرئيسيين، والذي تم تسميته من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2013 على أنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي EO 13224 لتقديم الدعم المالي إلى تنظيم القاعدة وحركة الشباب وغيرهم.

ونقل "النعيمي" مبلغ 600 الف دولار في عام 2013، إلى القاعدة عن طريق ممثله في سوريا أبو خالد السوري، ويعتزم نقل ما يقارب 50 الف دولار، وأشرف على نقل أكثر من مليوني دولار شهريا إلى القاعدة في العراق، وفي في منتصف عام 2012، قدمت ما يقرب من 250 الف دولار إلى شخصين من الشباب المعينين من قبل الولايات المتحدة، وهما مختار روبو والشيخ حسن عويس علي.

وقدم "النعيمي" دعمًا ماليًا لمؤسسة خيرية يرأسها عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميكاني، مقره اليمن، والذي قام بتوجيه تمويل إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ووفقا للتقرير، فقد ذهب "التميمي" إلى الدوحة لتلقي تعليمات من "النعيمي" وصندوق بقيمة 700 الف دولار، كما تلقى أعضاء المجموعة تدريبًا في مخيم الوقرة في قطر، واتجهوا إلى سوريا وليبيا ومصر.

والتقى "تميمي" أيضا مع أبو القاسم العتيدي، أحد قادة الجماعة، في لندن حيث تلقى أوامر بشن هجمات إرهابية في مصر وليبيا، وكان كلاهما قد وضع خططًا لتنفيذ مثل هذه الهجمات في نوفمبر 2018 بصندوق بقيمة 80 مليون دولار من الدوحة.

