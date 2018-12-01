تويني: براءة الذمة الدولية التي تحصل عليها إسرائيل جعل الخطاب الدولي الغربي تعسفياً

اعتبر وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​، ​نقولا تويني​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "براءة الذمة الدولية التي تحصل عليها ​إسرائيل​ كلما قتلت واعتدت وعبثت بالرصاص و​الصواريخ​ في غزة وفي ​القدس​ وسوريا وفي كل مكان من الارض العربية جعل الخطاب الدولي الغربي تعسفياً تجاه الشرق والعرب"، مشريا الى أن هذا الأمر، "جعل ال​سياسة​ الدولية عنوانها التدني في المستوى والمراوغة وانعدام كلي بالثقة في جدية مرادها، وجعل من السياسات العربية المطيعة تعيش عصر انحدار لم تشهده ذاكرة الأجيال".

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