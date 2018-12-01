اطلاق فعاليات "جائِزة الأَكاديميَّة العربيَّة" في موسمها الرابع

أطلقت "جائِزة الأَكاديميَّة العربيَّة" في مؤتمرٍ صحافيٍّ عقدته في المسرح البلديِّ – ​جديدة المتن​، وبرعاية وَزير الإِعلام في ​حكومة​ تصريف الاعمال مِلحم الرِّياشي، ممثلاً بمستشاره أنطوان نجم، فَعاليَّات "الموسم 4" – 2019 في حضور رئيس الجمعيّة الزّميل في الوكالة الوطنيّة للإعلام ​رزق الله الحلو​ ولجنة التَّحكيم.

نجم ركّز في كلمته على أنّ الإعلام والتّربية هما ركيزتان أساسيّتان لبناء الأجيال الطّالعة، وأمّا الفلتان الّذي نلحظه في بعض الأحيان فمردّه إلى التّربية الخاطئة. وشدّد على أنّ على الفرد أنْ يتحلّى ببعض التّواضع والغيريّة، والابتعاد عن مبدأ "أنا أو لا أحد"، سائلاً: لماذا ينعتون كتاب التّاريخ بالمختصر، وكتاب الجغرافية بالمفيد؟، وكأنّهم يريدون أن نستفيد من الجغرافيا ونختصر التّاريخ... كما وشدّد على وجوب استخدام الإعلام بحذر والتأكّد إن كان يوصل فعلاً إلى الحقيقة.

أمّا الحلو فشدّد في كلمته على وجوب إطلاق "خليَّة أَزمة" تُعالجُ ما آلَت إِليه لُغتنا الأمُّ، ونحن على مَشارف الاحْتفال مُجدَّدًا بها، في يوم اللُّغة العربيَّة، في الثّامن عشر من كانون الأَوَّل الجاري. وقال: " نعم، خليَّةُ أَزمةٍ... وإِلاَّ فَماذا نُسمِّي ما تُواجهُه العربيَّة اليوم، في عصر "التْشات" و"القريةِ الكونيَّةِ الصَّغيرةِ" و"العولمة"؟. ومن ثمَّ أطلق الحلو فعاليّات الموسم الرّابع من مباريات الجمعيّة في حضور لجنة الحكم: النَّقيب فريد أبو سعيد، والرسَّامة التَّشكيليَّة لينا كيليكيان، والفنَّانة مايا يزبك، والأَديبة حنان رحيمي، والأُستاذ ​ميشال خوري​، والشَّاعر رالف يونس. وأدارت المؤتمر الإِعلاميَّة والشَّاعرة ليلى الدّاهوك.