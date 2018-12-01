ابي لمع: القوات تقوم بعمل جبار على المستوى التشريعي لتأمين حقوق المرأة

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ادي اب اللمع الى انه "في الحقيقة قام جهاز تفعيل دور المرأة في ​القوات اللبنانية​ بعمل جبار على مستويات ثلاث الى اليوم: المستوى الأول هو المستوى النضالي الذي تقوم به المرأة داخل القوات اللبنانية لإثبات نفسها تفعيلا لحقوق المرأة ودفاعا عنها داخل المؤسسة؛ والمستوى الثاني هو الذي يتعاطى مباشرة مع كل الجمعيات المعنية بشؤون المرأة وتحسين كل القوانين، وإيجاد وخلق القوانين من أجل دعم حقوق المرأة في ​المجتمع اللبناني​؛ أما المستوى الثالث وهو المستوى الذي يقام اليوم هذا المعرض لأجله، أي المستوى العملي، المستوى الذي يتميز بهذه الإنتاجية الكبيرة، التي تتمكن المرأة في القوات من خلقها وإثبات نفسها تجاه كل الناس".

اضاف ابي اللمع خلال تمثيله رئيس القوات سمير جعجع في إفتتاح جهاز تفعيل دور المرأة - المكتب الإنتاجي في حزب القوات اللبنانية معرضه الحرفي الثاني في قاعة كنيسة مار الياس - أنطلياس، "لسن نساء في المجتمع وحسب، بل نساء منتجات في هذا المجتمع، واليوم في هذه المناسبة أستطيع القول إنه في العمل المشترك الذي نقوم به ومايا الزغريني، رئيسة هذا الجهاز، على المستوى النيابي والتشريعي مع الجمعيات المعنية بهذه المواضيع، حققنا تقدما كبيرا جدا على مستوى إنتاج القوانين التي ستدفع الى تحسين شروط مشاركة المرأة في هذا المجتمع، بحقوقها، بالمساواة مع الرجل على كل المستويات، الإجتماعية والسياسية". أضاف: "الى اليوم أستطيع القول إننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا المجال، وقمنا بعمل بالغ الجدية في هذا الإتجاه، وبعد وقت قصير سترون جميعكم نتيجة هذا العمل على مستوى التشريع وعلى مستوى التصويت الذي سيحصل على الكثير من القوانين التي أقرت في اللجان المشتركة والتي ستقر على مستوى الهيئة العامة في ​المجلس النيابي​".

وتابع: "إن حقوق المرأة مهدورة في لبنان، على المستوى المجتمعي وعلى المستوى السياسي أيضا، باستثناء عندنا في القوات اللبنانية، حيث كان بيننا نساء ولا يزال بيننا نساء جبارات، سأسمي واحدة منهن على الأقل تمكنت من الوقوف بمفردها، بإدارة القوات اللبنانية في أصعب المراحل، مرحلة سلطة الوصاية؛ لقد وقفت في وجهها وحققت إنجازات كبيرة على مستوى إعادة تنظيم القوات اللبنانية في تلك الأثناء، وأثبتت قدرة المرأة على الإدارة وعلى المقاومة وعلى الوقوف وقفة صلبة في وجه كل الإضطهاد الذي تعرضنا له، وهي ​ستريدا جعجع​". وقال: "ينبغي ألا ننسى أننا نحن القوات اللبنانية، الحزب الوحيد الذي تشغل فيه المرأة منصب الأمين العام، وهي السيدة ​شانتال سركيس​؛ ولا ننسى أيضا دور امرأة صلبة على رأس هذا الجهاز تدعى مايا الزغريني".

أضاف: "أقول لكم في هذه المناسبة إن القوات اللبنانية تقوم بعمل جبار على المستوى التشريعي لتأمين حقوق المرأة وأؤكد لكم ريادتنا بين كل الأحزاب اللبنانية الموجودة، التي تمكنت من الإنتاج بهذه الكثافة من أجل التقدم في هذه الملفات وإنتاج أكبر عدد من القوانين التي لا تدافع عن حقوق المرأة وحسب، ولكن تدفع المرأة الى الأمام كي تشارك في المجتمع المدني والسياسي". واوضح "منذ أسبوع تقريبا وقعنا، مع كل الأحزاب، على قانون العنف ضد المرأة، ​العنف الأسري​ الذي يطال الأولاد أيضا، وكان من نتاج عمل هذا الجهاز بمساعدة الجمعيات التي قامت بدورها بعمل جبار على هذا المستوى".

واشار ابي اللمع الى انه "لا يزال لدينا الكثير لنعمله في هذا المجال، وأعتقد أن امام هذا الجهاز، لا يزال هناك الكثير من العمل الكثيف أيضا، وإن شاء الله بعد وقت قصير سنتمكن من إيجاد هذا التوازن على كل المستويات بين الرجل والمرأة وسنعيد هذا التوازن في ال​سياسة​، في المجتمع، في المنزل، في الزواج، وحيثما اقتضى الأمر، سنحاول أن نمضي قدما في هذا الإتجاه، وهذا وعد منا، من الجهاز، لكم جميعا".

وبعد قص الشريط، جال الحضور في المعرض الذي يفتح أبوابه من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء ويستمر يومين.