كلودين عون:نريد ثقافة الاحترام بلبنان ونتمنى ان يصبح هناك قانون مدني

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ كلودين عون روكز في تصريح الى أننا " نريد ثقافة الاحترام ب​لبنان​"، مضيفة: "نتمنى ان يصبح هناك قانون مدني"، مشددة على أن "أفضل نموذج ان يصبح هناك قانون مدني يجمع جميع ​الطوائف​ ونستثمر التعددية الطائفية بإيجابية".

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